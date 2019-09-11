شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ختام البرنامج الصيفي «ملامح الفن اليوناني الروماني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم البرنامج الصيفي «ملامح الفن اليوناني الروماني» فعالياته والذي نظمته إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير الآثار لطلاب المرحلة الإعدادية وذلك في المتحف المصري ومتحف الطفل بالمتحف المصري في الفترة من ٣٠ يوليو وحتى مساء أمس الثلاثاء بواقع مرة واحدة اسبوعيًا كل يوم ثلاثاء.

ختام البرنامج الصيفي «ملامح الفن اليوناني الروماني» بالمتحف المصري

وصرحت الدكتورة رشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية أن البرنامج يستعرض حياة وثقافة الغرب في مصر قديماً من خلال إلقاء الضوء على العصر اليوناني الروماني، وأن البرنامج شمل عدد من الجولات الإرشادية يتبعها ورش فنية عن العملات وتعليم أساسيات الرسم والنسب التشريحية للجسم من خلال الاستلهام من بورتريهات الفيوم والأزياء وطرز الملابس بالإضافة إلى ورشة لصناعة الأسلحة الرومانية كالسيوف والخناجر والدروع قدمها احمد عرابي .

ختام البرنامج الصيفي «ملامح الفن اليوناني الروماني» بالمتحف المصري

واشارت رشا كمال أن هدف البرنامج هو جعل الطفل شريك في العملية التعليمية يبحث عن المعلومة بنفسه من خلال الأنشطة التفاعلية التي تدفعه إلى البحث والتعرف على الفرق بين الواقعية في الفن الروماني والفن المصري، بجانب الحديث عن ملامح الموضة بالعصر الروماني من ملابس وشعر وحلي وإثارة حاسة الشم واللمس من خلال استخدام أوراق الغار خلال الجولة الارشادية والتي كان يستخدم في صناعة الأكاليل بهذا العصر.

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ختام البرنامج الصيفي «ملامح الفن اليوناني الروماني» بالمتحف المصري

بينما ذكرت شيرين أمين المشرف العام على متحف الطفل وجود ورشة تفاعلية لمحاكاة الأزياء الرومانية، وحرص بعض المشاركين على تصفيف شعرهم مثل الرومانيين قديما للتصوير بملابس تحاكي هذا العصر وتقمص الشخصيات.

ختام البرنامج الصيفي «ملامح الفن اليوناني الروماني» بالمتحف المصري

وقام عمرو فاروق الأمين بالمتحف المصري الكبير بإعداد المادة العلمية للبرنامج، والذي شارك في جولة وورشة عمل بقاعة ٢٩ للتعرف على إحدى أدوات الكتابة خلال العصر اليوناني الروماني والتي كانت تتكون من ألواح تصنع من الشمع المذاب في لوح خشبي اسود اللون وذو حواف قصيرة وقد ساعد المناخ في مصر على الحفاظ على ذلك الشمع من الذوبان وكان يستخدم قلم معدني للنقش الحروف والتي تبدو بلون باهت عن لون اللوح وكان الشمع يسمح بمحو الكتابة واستخدمت تلك الالواح لتدوين الملاحظات وتسجيل الحسابات وايضا لغايات إدارية.

ختام البرنامج الصيفي «ملامح الفن اليوناني الروماني» بالمتحف المصري

وأشار فاروق إلى أن البرنامج يهدف أيضا إلى إبراز أهمية وجوه الفيوم وأسرار التحنيط في ذلك الوقت من خلال تسليط الضوء على تاريخ البورتريهات ومنطقة الفيوم التي وجدت بها والفكر من وراء رسمها والتقنيات المستخدمة وقصة التنقيب عنها وعقد مقارنة من خلال الجولة في المتحف بين اساليب التحنيط بمصر القديمة والعصر اليوناني الروماني والتشابه والاختلاف في المعتقدات ليستكمل الاطفال البرنامج امام البورتريهات من خلال طرح عليهم بعض الاسئلة التي تساعدهم على محاولة اكتشاف المعلومة والوصول إلى الإجابة السليمة.

هذا وكان هناك ورشة تدريب على الظل والنور باستخدام الأقلام الرصاص وصناعة تيجان الغار باستخدام السلك ورقائق النحاس أو من خامة الجلد، بجانب تقديم فاطمة على أمين بالمتحف المصري قسم العملات جولة وحديث عن العملات في ذلك العصر.