شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إلغاء رسوم تكرارها.. صحيفة سعودية تكشف قيمة السعر الموحد لتأشيرات العمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت صحيفة عكاظ السعودية، نقلاً عن مصادر لم تسمها أن السعر الموحد لتأشيرات الحج والعمرة والزيارة سيصدر قريباً.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الرسوم ستكون 300 ريال.

كانت الصحيفة ذاتها قد نشرت، أمس الأول، الأمر السامي المتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة.

وقال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن أن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان.