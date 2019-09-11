شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» توقع مذكرة تفاهم لتحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت بغرب القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم بخصوص مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت، بغرب القاهرة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، واتحاد شركتى بيسيكس وأوراسكوم للإنشاءات.

وقام بالتوقيع كل من الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون المالية والإدارية، وفيليب ديسوى، المدير العام الدولى لشركة بيسيكس، والمهندس ماجد أبادير، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات.

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وأوضح «الجزار» أن توقيع مذكرة التفاهم لتنفيذ مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت، يُعد أحد أوجه الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مشروعات التنمية المختلفة بالمدن الجديدة، وهو يحقق التخلص الآمن من النفايات، والاستفادة من الطاقة المنتجة من عملية المعالجة، كوقود لتشغيل مصانع الأسمنت، مما يحقق أكبر استفادة ممكنة.

من جانبه، أشار المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إلى أن مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت، بغرب القاهرة، يأتى استكمالاً لمذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين الهيئة، وشركة فاس للطاقة التجارية، لإنشاء محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة بالعاشر من رمضان، لخدمة المدن الجديدة الواقعة شرق القاهرة.

وأضاف «ممدوح» أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تلتزم بموجب مذكرة التفاهم بدعم اتحاد شركتى بيسيكس وأوراسكوم في الإجراءات والتنسيق مع كيانات وزارة البيئة والحكومة بما يلزم خلال مرحلة تطوير المشروع، وإمداده بأي تصاريح لازمة لإكمال الدراسات، وتوفير المواد الخام اللازمة للمحطة، والمقدرة بـ2000 طن/يومياً من النفايات الصلبة المجمعة دون أي تكلفة وتسليمها حتى بوابات المحطة خلال فترة الامتياز للمشروع، وتوفير قطعة الأرض اللازمة للمشروع، والتي سيتم اعتبارها بمثابة مساهمة الهيئئة في المشروع وتقدر حالياً بـ10 % من النفقات الرأسمالية المتوقعة للمشروع.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن اتحاد شركتى بيسيكس وأوراسكوم، يلتزم بإعداد كل ما يلزم من دراسات فنية ومالية خلال مرحلة تطوير المشروع، ودراسة السوق الخاصة بالوقود البديل لمصانع الأسمنت المنتج من تحويل النفايات، وتحديد جميع مصانع الأسمنت المستهدفة كمشترٍ لهذا المنتج والاتفاق معها، وبناء، وتملك، وتشغيل، ونقل ملكية المحطة لفترة امتياز 15 عاماً من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمحطة، كما يلتزم اتحاد شركتى بيسيكس وأوراسكوم، بجميع نفقات وتكاليف إجراء جميع الدراسات المطلوبة للمشروع (أو أي تعديلات مطلوبة على هذه الدراسات من الهيئة ويتفق عليها الطرفان) دون أي التزام مالي أو قانوني على الهيئة.

وزير الإسكان يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت بغرب القاهرة

وزير الإسكان يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت بغرب القاهرة

وزير الإسكان يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت بغرب القاهرة

وزير الإسكان يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت بغرب القاهرة