شكرا لقرائتكم خبر عن مع بدء الدراسة.. محافظ شمال سيناء يتفقد عدداً من المدارس بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت الدراسة في مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي في مختلف الإدارات التعليمية بشمال سيناء، وسط إجراءات مشددة.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، خلال جولة تفقدية على عدد من مدارس إدارة العريش التعليمية، على انتظام الدراسة على مستوي المحافظة، مشيرا إلى أن الدراسة بدأت بالنسبة لمدارس رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى، على أن تبدأ يوم 21 الجارى في المدارس التي تعمل بنظام الفترتين.. ثم في باقى المدارس على مستوى المحافظة.

أضاف المحافظ أنه تم تخصيص عدد من سيارات الأتوبيس لنقل المدرسين من مدينة العريش العاصمة إلى مختلف المدارس في باقي مدن ومراكز المحافظة بأسعار مخفضة.

وشدد المحافظ على توزيع الكتب الدراسية على التلاميذ في اليوم الأول للدراسة بالعام الدراسي الجديد، بجانب تفعيل لجان المتابعة وتحية العلم خلال طابور الصباح والاهتمام بالأنشطة التعليمية والإذاعة المدرسية.

بدوره أكد حسين عرادة، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، والقائم بأعمال مدير المديرية، على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية الست، لمتابعة سير العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد، والوقوف على المستجدات وحل المشكلات، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة.

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