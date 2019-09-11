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وصول جثمان العالم المصري أبوبكر عبدالمنعم من المغرب

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان العالم المصري أبوبكر عبدالمنعم من المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، جثمان العالم المصري الدكتور أبوبكر عبدالمنعم رمضان قادما من المغرب لدفنه في مسقط رأسه بمحافظة الغربية، بعد أن وافته المنية خلال وجوده بمراكش منذ عدة أيام إثر أزمة قلبية.

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وكان العالم المصري والأستاذ المتفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية التابعة لهيئة الطاقة الذرية قد شارك في ورشة عمل نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري، وشعر بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات وصعد إلى غرفته وطلب من إدارة الفندق نقله إلى المستشفى.

ووصل جثمان الدكتور أبوبكر على متن رحلة الخطوط المغربية رقم 272، القادمة من كازبلانكا، وتم إنهاء إجراءات وصوله وخروجه من باب 35 بمطار القاهرة..

وتوافدت أسرة الفقيد وزملاؤه إلى المطار لاستقبال الجثمان ونقله إلى مثواه الأخير.

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