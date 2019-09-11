حدث ليلاً| الإسكان توضح حقيقة تأخير صرف مستحقات المقاولين.. وغارات إسرائيلية على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، حيث قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنه لا يوجد تأخير في صرف المستحقات المالية للمقاولين الذين يتعاملون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات متفرقة على أنحاء عدة في غزة.

ويرصد "الخليج 365"، الأحداث كالآتي:

وزير الإسكان: لا يوجد تأخير في صرف مستحقات المقاولين

قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنه لا يوجد تأخير في صرف المستحقات المالية للمقاولين الذين يتعاملون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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مُتحدث الرئاسة: منظومة المخلفات ستحدث نقلة كبيرة في حياة المواطنين

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن منظومة المخلفات هي منظومة متكاملة تتضمن عدة مراحل يتم تنفيذها في آن واحد عند تفعيل المنظومة.

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لماذا أعلنت "الإسكان" أكبر طرح للأراضي والشقق حالياً؟ الوزير يوضح

أرجع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الإعلان عن أكبر طرح للأراضي والوحدات السكنية في هذا التوقيت، إلى البدء في رد حصيلة شهادات قناة السويس للمواطنين.

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"الزي المدرسي الجديد" يثير حيرة أهالي الغربية.. ومديرية التعليم ترد - صور

في مثل هذا الموعد من كل عام، تضرب الأسر المصرية موعدًا مع موسم بداية الدراسة، بكل ما تحمله من تبعات اقتصادية واجتماعية تؤثر على غالبية البيوت.

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"الآثار" تكشف عن تفاصيل الكشف الأثري بسوهاج

قال محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، إنه تم اكتشاف سور أثري يرجع إلى العصرَين اليوناني والروماني بقرية كوم شقاو بمركز طما بمحافظة سوهاج، وذلك في أثناء حفر مشروع للصرف الصحي.

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تنسيقية شباب الأحزاب: سنشارك بقوة في المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة

قالت شيماء عبد الإله، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب، إن تنسيقية شباب الأحزاب ستشارك بقوة في المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، والذي سينعقد السبت المقبل في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

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وفد "خطة النواب" يستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي في أمريكا

واصل وفد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويرافقه فيها عدد من قيادات وزارة المالية والتخطيط.

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شكري: مشاورات عربية بشأن توقيت عودة سوريا إلى الجامعة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن سوريا دولة عربية مهمة وهناك مشاورات فيما بين الدول العربية للتوافق حول التوقيت الملائم والمناسب لعودتها إلى الجامعة العربية بعد إزالة محنتها والعمل على تنفيذ المسار السياسي.

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غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة دون إصابات

شنت طائرات حربية إسرئيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، حسبما أفادت وكالة صفا الفلسطينية المستقلة للأنباء.

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السعودية تدعو وزراء خارجية التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ لبحث تصريحات نتنياهو

دعت السعودية مساء أمس الثلاثاء إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن نيته ضم أراض من الضفة الغربية حال فوزه في الانتخابات القادمة.

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روسيا: استقالة بولتون شأن داخلي أمريكي

اعتبرت الرئاسة الروسية أن استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، شأن داخلي للولايات المتحدة.

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بومبيو ينفي صحة تقارير تتحدث عن سحب واشنطن جاسوسا مهما من روسيا

نفى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن سحب الولايات المتحدة جاسوسا مهما من روسيا بعد مخاوف من كشفه، واصفا هذه التقارير بغیر الدقيقة.

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ترامب يرشح ثلاثة أسماء لخلافة بولتون في منصب مستشار الأمن القومي

قال السيناتور لينزي جراهام إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض أمامه عدة أشخاص مرشحين لخلافة جون بولتون في منصب مستشار الأمن القومي.

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