أخبار مصر | أحمد الجارالله يزف بشرى للشعب المصري ستعيد الأمجاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد الجارالله يزف بشرى للشعب المصري ستعيد الأمجاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد الجارالله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أن تراجع معدلات التضخم فى مصر، إلى معدلات غير مسبوقة خلال السنوات الست الماضية، يؤكد المسار الصحى للاقتصاد المصرى.

وأضاف الجارالله – فى تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" – قائلا :"بشارة أخرى للشعب المصرى، التضخم تراجع بدرجة لم يشهدها الاقتصاد المصرى من ست سنوات.. تراجع بقوة، وهذا دليل أن مسار الاقتصاد المصرى، مسارا صحيا، وأن تعافى الاقتصادى المصرى سريعا".

وتابع الجارالله قائلا :"مصر تعيد أمجادها الاقتصادية، المطلوب من شعب مصر، أن يتفاعل مع مسار الاقتصاد، ويزيد جهده حبتين .. مصر تستحق".

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وكان قد علق الكاتب الصحفي أحمد الجارالله، رئيس تحرير مجلة السياسة الكويتية، على الوضع الاقتصادي الحالي في مصر في تغريدة سابقة له، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا إن "نتائج السياحة هذا العام في مصر ستصل إلى أرقاما فلكية، هذا ما توقعناه، الأمن استتب، مخزون العملات الأجنبية وصل إلى 50 مليار دولار".

وأضاف الجارالله أن مصر تفي بديونها في وقتها ودون تأخير، دخل مشاريع الخدمات يزداد ومنها رسوم استخدام الطرق، المؤسسات المالية الدولية تثني على مسار الاقتصاد المصري، عظيمة يا مصر.

وتابع: "كل شئ في مصر سيتحول إلى القطاع الخاص وإلى الشركات العالمية الكبري"، المهم أن تستخدم عمالة محلية وبمرتبات مجزية، وتتابع مستوى التضخم ومساره السنوي، وانعكاسه علي مستوى دخل المستخدم الدولة المصرية سيكون دورها إشرافي علي حركة المجتمع الاقتصادية والسياسية اختصاصها الأمن والسلام والحرب".