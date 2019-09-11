أخبار مصر | سداد 30%.. جلسة لبيع سيارات بجمارك مطار القاهرة "هامر ومرسيدس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سداد 30%.. جلسة لبيع سيارات بجمارك مطار القاهرة "هامر ومرسيدس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يباع اليوم الأربعاء، عدد من السيارات، ضمن جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 58 سيارة، ودراجة بخارية، ومواتير، وقطع غيار متروكة بساحة جمارك مطار القاهرة الدولي.

جلسة المزاد تقام بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، على أن تباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمبلغ 400 جنيه، في 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

والشروط تتضمن تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها "التجار"، وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد سداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو في أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

والسيارات كالتالى:

هامر.

مرسيدس.

BMW.

باجيرو.

لاندكروزر.

بورش.

دودج.

فولكس.

جاجوار.

كرايسلر تويوتا.

GMC.

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لكزس.

فورد.

هيونداى.

سوبارو.

مازدا.

لكزس.

نيسان .

جراندشيروكى.

شانج يونج.

شيفرولية.

سيارات نصف نقل كابينة مفردة وكابينة مزدوجة ولوط مواتير ولوط دراجات بخارية".

وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة، كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المبيعة بمجرد انتهاء المزاد.

وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التأمين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع .

كما يتم سداد باقي المبلغ الـ 70%، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة، وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، تصبح المبالغ المدفوعة حقًا للجهة الإدارية ويصبح العقد مفسوخًا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية ما لم تقرر السلطة منحه مهلة إضافية أخرى للسداد مع تحميله بمقابل تأخير يعادل سعر الفائدة كما أنه حالة التأخير في الاستلام خلال عشرون يومًا من تاريخ الإخطار تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبحد أقصى خمسة أسابيع.

ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 ألاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.

وتتسلم اللوطات المبيعة بعد اعتماد السلطة المختصة، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات، كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.