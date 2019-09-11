أخبار مصر | قبل ما تسافر.. تعرف على تأخيرات القطارات بخطوط السكك الحديد

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء على بعض خطوط الهيئة.

سبب تأخيرات القطارات:

وأوضحت الهيئة أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير

معدلات التأخيرات:

وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الآتي:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:

منطقة القاهرة أسيوط مدة 35 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 35 دقيقة

ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة

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وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

هذا وكانت وزارة النقل، متمثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قد أعلنت عن عدد من التسهيلات المقدمة للطلبة لاستخراج اشتراكات المترو.

وشملت هذه التسهيلات مايلي:

تشغيل جميع مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة.

بيع استمارات الطلبة بمكاتب صرف التذاكر بالخطوط الثلاثة.

مد ساعات العمل بداية من الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً بما فى ذلك الجمع والعطلات الرسمية.

فى حالة وجود تكدس بمكاتب الاشتراكات سيتم تجميع الاستمارات وتسليم الاشتراكات الجديدة باليوم التالى.

سيتم إرسال مندوب من شركة المترو لبعض المدارس المحيطة بمحطات المترو لتقديم خدمة بيع الاستمارات وتسليم الاشتراكات بالمدرسة.

زيادة منافذ بيع التذاكر لتخفيض الزحام خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية.

زيادة العملات المعدنية وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتخفيف الضغط على منافذ بيع التذاكر.

تواجد المسئولين داخل المحطات لإزالة أى معوقات قد تحدث.