"شبورة ورياح مُثيرة للأتربة".. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت الهيئة العام للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على جنوب سيناء، وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود الخميس، وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على السواحل الغربية، وتكون مثيرة للأتربة على مناطق من جنوب سيناء، وجنوب البلاد، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

كما توقع خبراء الأرصاد، أن يسود الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على السواحل الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطرب حركة الملاحة البحرية.