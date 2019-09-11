برلماني: سريان التجارة الحرة بين دول أفريقيا يمهد لانطلاقة عالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم: أشاد الدكتور نضال السعيد، عضو مجلس النواب، ببدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال السعيد، في تصريح لـ"الخليج 365": "سنصبح على مشارف أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم بحيث تضم 1.2مليار نسمة، وناتج محلي باجمالى 1.4 ترليون دولار أمريكي". وأضاف: "بالرغم من أن الطريق مازال طويل نسبيًا وشاق مما يتطلب المثابرة، وإزالة جميع المعوقات التي تواجه تحرير التجارة والخدمات والسلع وتوفير الضمانات التجارية الكافية، فيجب كذلك تعزيز التواصل مع القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال والمجتمع المدني بين الدول الأفريقية وبناء جسور الثقة وتبادل التجارب".

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