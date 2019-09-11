"الفصل في قضية التخابر مع حماس وميكروباص حلوان".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، تداول بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

محاكمة 32 متهمًا بخلية "ميكروباص حلوان"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة اتهامات منها؛ الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي" من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.

محاكمة 271 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة"

تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حسم 2 ولواء الثورة".

نسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية "حسم 2" اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة" عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

أسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، كشفت عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءًا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة "حسم" الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.

الحكم على 23 متهمًا في قضية "التخابر مع حماس"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأربعاء، حكمها في إعادة محاكمة 24 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "التخابر مع حماس".

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وقالت المحكمة إنه ورد كتاب مديرية أمن القاهرة، المؤرخ بـ 27 أغسطس 2019، بتعذر عرض المتهمون في الجلسة المشار إليها نظرًا للظروف الأمنية، والكتاب مزيل بتوقيع لواء مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة.

كانت محكمة النقض في وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق 22 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقررت إعادة المحاكمة.

محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

محاكمة 4 متهمين بترويج عملات مزورة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 4 متهمين بترويج عملات نقدية مزورة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الأربعة أثناء استقلالهم سيارة، وبحزوتهم عملات ورقية مزورة بقصد ترويجها.

وكشف التقرير الفني أن العلامت الورقية جميعها مقلدة، باستخدام منظومة حاسوبية ملونة تعمل بتقنية طباعة الليزر.

محاكمة 3 طلاب متهمين بقتل والد أحدهم بسبب خلافات في المقطم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 3 طلاب، لاتهامهم بقتل والد أحدهم؛ بسبب خلافات بينهم في منطقة المقطم.

وكشف أمر الإحالة قيام كل من؛ "عبد الله. س. س" 23 سنة، طالب، و"خالد. م. أ" 22 سنة، طالب، و"محمد. أ. م"، 21 سنة، طالب، بقتل والد المتهم الأول "سيد. س. ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وتبين أنهم شرعوا في قتل والد صديقهم بعدما سددوا لهما عدة طعنات بمطواة ومفك داخل منزل المجني عليه بمنطقة المقطم.

اعترف المتهم الرئيسي في تحقيقات النيابة العامة، أنه قرر التخلص من والده بعد تزايد الخلافات بينهما، وعرض على صديقه الثاني معاونته مقابل مبلغ مالي وسلاح ناري مرخص سيستولي عليه من والده عقب قتله ما دفع صديقه للموافقة، ثم اتفقا مع المتهم الثالث على نقلهما إلى منزل المجني عليه بسيارته؛ بحجة أنهما سيحصلان منه على مبلغ مالي بالإكراه فوافق واصطحبهما بسيارته.