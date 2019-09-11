"إسلام" يطلب تطليق زوجته: "عايزة تاكل وتنام ومتعملش شغل البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

أقام "إسلام. س" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، للمطالبة بتطليق زوجته "لميس. م"، لما وقع عليه من ضرر، مبررًا دعواه: " عايزه تاكل وتنام.. وملهاش علاقة بشغل البيت".

بحسب أوراق القضية تعرف "إسلام" صاحب محلات عبايات خليجي، على "لميس" أثناء تواجدها مع إحدى أقاربها بالمحل الخاص به، فتحدث معها وحصل على رقم هاتف والدها وبعد محاولات وصل إليه، وفي غضون إسبوعين من التعارف وافق والدها على خطبتها وبعد 6 أشهر تم الزواج بينهما.

يقول الزوج في دعواه: بعد الزواج بيومين طالبتني زوجتي بالبحث عن "شغالة" للمنزل، وبالفعل عثرت على سيدة تساعدها بعمل المنزل، لكني طالبتها بعدم إعداد الطعام؛ وأن تقوم بأعمال المنزل وترتيبه فقط؛ وعدم البقاء بالمنزل طوال اليوم بل تأتي في الصباح وتغادر بعد عودتي.

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أضاف الزوج: "لاحظت بعد تواجد الشغالة بالمنزل بأن زوجتي لا تفعل شيء غير النوم والأكل والخروج فقط، فتحدثت معها حتى تقوم بالطبخ بدلاً منها؛ لكنها لم تستمع إلى حديثي وظل الوضع كما هو، اندهشت لطريقتها فقمت بإعطاء الشغالة إجازة لمدة أسبوع وطالبتها بالانتباه إلى منزلها بدلاً من النوم، لكن ما حدث كان غير ذلك فبدأ الإهمال يبدو واضحًا حتى أن ملابسي أصبحت أرتديها بدون مكواة.

يشكي "إسلام": "تركت زوجتي المنزل وهربت إلى منزل والدها بداعي قيامي بإهانتها، وذلك كي تجبرني على إعادة الشغالة للمنزل، لكني رفضت ذلك وتركتها بمنزل أهلها لفترة حتى تعود إلى صوابها؛ لكنها ظلت مصممة على تفكيرها".

فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس للتخلص منها، وأقمت دعوى تطليق للضرر منها، حملت رقم 303 لسنة 2019؛ ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.