محاكمة 3 طلاب متهمين بقتل والد أحدهم بسبب خلافات في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 3 طلاب، لاتهامهم بقتل والد أحدهم؛ بسبب خلافات بينهم في منطقة المقطم.

وكشف أمر الإحالة قيام كل من؛ "عبد الله. س. س" 23 سنة، طالب، و"خالد. م. أ" 22 سنة، طالب، و"محمد. أ. م"، 21 سنة، طالب، بقتل والد المتهم الأول "سيد. س. ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

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وتبين أنهم شرعوا في قتل والد صديقهم بعدما سددوا لهما عدة طعنات بمطواة ومفك داخل منزل المجني عليه بمنطقة المقطم.

اعترف المتهم الرئيسي في تحقيقات النيابة العامة، أنه قرر التخلص من والده بعد تزايد الخلافات بينهما، وعرض على صديقه الثاني معاونته مقابل مبلغ مالي وسلاح ناري مرخص سيستولي عليه من والده عقب قتله ما دفع صديقه للموافقة، ثم اتفقا مع المتهم الثالث على نقلهما إلى منزل المجني عليه بسيارته؛ بحجة أنهما سيحصلان منه على مبلغ مالي بالإكراه فوافق واصطحبهما بسيارته.

تضمن أمر الإحالة اعتراف تفصيلي للمتهمين بتخطيطهم للجريمة، حيث ترصدوا بالمجني عليه أسفل منزله وبحوزتهما مطواة ومفك حتى فوجئا بحضور صديقه معه؛ فقررا التخلص منهما سويًا وصعد المتهم الأول والثاني إلى العقار فشاهدا صديق والده يجلس على السلم أمام باب الشقة فسددا له عدة طعنات ودخل المتهم الرئيسي إلى شقة والده عنوة، وما أن شاهده حتى انهال عليه بالطعنات، وفر المتهمان هاربين في سيارة المتهم الثالث الذي كان ينتظرهما أسفل العقار.