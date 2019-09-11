شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 11 سبتمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها في إعادة محاكمة 22 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

تنطلق ولمدة يومين فعاليات أعمال المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة تحت شعار «تعزيز صحة المرأة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030»، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمجلس القومي للمرأة.

تنطلق أولى فعاليات المؤتمر المؤتمر العلمي الخامس في إصلاح تشوهات وإطالة العظام، الذي ينظمه المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة «معتمد» التابع لاتحاد الأطباء العرب بالتعاون مع الرابطة العربية لإصلاح تشوهات وإطالة العظام، بمشاركة عدد من الجامعات والهيئات المصرية والعربية والأجنبية.

تنظم هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الشيخ راشد بن حمد الشرقي، مؤتمرا صحفيا؛ للإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع.

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ينظم اتحاد الناشرين المصريين مؤتمرًا صحفيًا، لإطلاق مبادرة تحت عنوان «شهر حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر»، وذلك بمقر الاتحاد بالدقي.

تنطلق فعاليات المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) التي تستمر على مدى يومين في مدينة مراكش بمشاركة رؤساء وممثلي هذه الأجهزة في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية.

يزور وزير الخارجية والتكامل الأوروبي المولدوفي نيكولاي بوبيسكو العاصمة الروسية موسكو من أجل استعادة العلاقات بين البلدين على المستوى الحكومي، بعدما تم تجميد العلاقات بينهما في ظل حكم رئيس الوزراء المولدوفي السابق بافيل فيليب.

يقوم وزير خارجية المملكة العربية السعودية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بزيارة رسمية إلى قبرص، هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يلتقي خلالها نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، حيث سيعقدان اجتماعاً خاصاً يتبعه محادثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث سيتم استعراض العلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيزها.

تنطلق النسخة الثالثة عشرة للبطولة الأفريقية للسباحة للناشئين التي تستضيفها تونس في الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر الجاري، بمشاركة 350 سباحا يمثلون 35 بلدا إفريقيا من بينها مصر.