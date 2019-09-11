الحكم على 23 متهمًا في قضية "التخابر مع حماس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأربعاء، حكمها في إعادة محاكمة 23 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "التخابر مع حماس".

وقالت المحكمة إنه ورد كتاب مديرية أمن القاهرة، المؤرخ بـ 27 أغسطس 2019، بتعذر عرض المتهمون في الجلسة المشار إليها نظرًا للظروف الأمنية، والكتاب مزيل بتوقيع لواء مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وحسن السايس، وحضور إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

كانت محكمة النقض في وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق 22 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقررت إعادة المحاكمة.

محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.