محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف محمد عبدالله محروس، بمنصب مدير الإدارة القانونية بالمستشفى التخصصي.
وقال محمد عبدالله، إنه سيحرص على بذل جميع الجهود لتطوير العمل القانوني داخل المستشفى، مؤكدًا أن قرار تكليفه ثقة كبيرة من إدارة الجامعة.
يشار إلى أن عبدالله حاصل على الماجستير في القانون، وكلف سابقًا بالعمل أمينًا لمجلس التأديب الأعلى للطلاب والطالبات، ثم مديرًا للشئون القانونية لقطاع الكليات النظرية بالدراسة، ثم عضوًا قانونيًا بمكتب المستشار القانوني لرئيس الجامعة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبدالله مديرًا للشئون القانونية بمستشفى الأزهر التخصصي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.