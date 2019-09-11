شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يتحفظ على مدة «فحص التراخيص» في «تنظيم الصحافة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس تلقى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام من مجلس الوزراء، وأعد ملاحظاته عليها على أن يتم إرسالها خلال يومين لمجلس الوزراء مرّة أخرى.

أضاف «مكرم»، لـ«المصرى اليوم»، أن التوصيات تمثلت فى ملاحظات على مدة الترخيص للمواقع الإلكترونية والصحف والقنوات، إذ تضمنت اللائحة أن يُشكّل المجلس لجنتين للتراخيص؛ إحداهما للصحف، والثانية للقنوات والمواقع، وألزمته بالانتهاء من فحص التراخيص فى مدة لا تزيد على أسبوعين، لكن المجلس يرى أن هذه المدة غير كافية ولا بد من ألّا تقل عن شهر حتى يتم فحص أى طلب بعناية واستيفاء جميع أوراقه ومستنداته، لافتًا إلى أن جميع أعضاء «الأعلى للإعلام» يرحبون بباقى المواد التى وردت باللائحة التنفيذية.

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وعن قانون حرية تداول المعلومات، أشار «مكرم»، إلى أنه سيرى النور قريبًا خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، بعدما أصبح هناك مرونة حقيقية من جانب الدولة وتفهمًا لضرورة إعطاء حرية تداول المعلومات أهمية كبرى لدحض الشائعات وتعظيم حرية الصحافة والإعلام، منوهًا بأن المجلس يولى اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف ويسعى لإصدار القانون بشكل يتوافق مع أهمية دور الصحافة والإعلام.

وأوضح محمد العمرى، وكيل المجلس، لـ«المصرى اليوم»، أن «الأعلى للإعلام» انتهى من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام وسيتم إرسالها تمهيدًا لإصدارها، ومن المقرر أن تصدر اللائحة خلال الأيام المقبلة، لأن اللوائح التنفيذية للهيئات الـ3، تم إعدادها سويًا وإرسالها للحكومة، وبالفعل صدرت لائحتا قانونى الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ومن المقرر أن تصدر اللائحة الخاصة بقانون تنظيم الصحافة خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة أن القانون الحالى معمول به بالفعل.

وطالب عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، نقيب الصحفيين السابق، بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة، لأن الوضع الحالى - بعدم إصدارها حتى الآن، يعنى أن القانون معطّل من ناحية، غير أنها تساهم فى شرح مفاهيم القانون، وقال لـ«المصرى اليوم»، إن أى قانون يصدر يجب أن يلحقه لائحته التنفيذية حتى يدخل حيز التنفيذ. ولفت طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إلى أن عدم ظهور اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام تعرقل عمل المؤسسات الصحفية والإعلامية، لأنها تشمل تحديد التصاريح بالنسبة للصحف والوسائل الإعلامية وتحدد العلاقة فى الوسائل الإعلامية الصحفية بين المالك والإدارة والعاملين، مضيفًا: «هذه اللائحة توضح تشكيل مجالس الإدارات والملكية وتوضح أمور الدمج أو الفصل بين المؤسسات الصحفية والإعلامية، بالإضافة إلى أنها تتناول الإعلام الإلكترونى المرئى والمسموع على الإنترنت والبوابات الإلكترونية الخاصة بالصحف حتى المواد الإعلامية والإعلانية والخبرية الموجودة على الهواتف المحمولة والجوالة، وتوضح العلاقة كذلك فى مردود الدخل الإعلامى بين شركات الاتصالات ووزارة المالية ومنتجى المحتوى، لذا فإن وجودها ضرورى، لأنها تسهل العمل على الإدارات المختلفة الموجودة فى المؤسسات الإعلامية والصحفية، وتذكر التفاصيل والمحددات والفواصل التى تركها المشرّع فى وضعه لقانون تنظيم الإعلام».