"شقى عمري راح".. كواليس إعادة سيارة "زيرو" لسائق من قبضة "الأشقياء الثلاثة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن ملابسات سرقة سيارة سائق يعمل لدى إحدى شركات التوصيل الشهيرة بمركز الحوامدية.

تلقى العميد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية، بلاغًا من "ربيع. س" 30 سنة، سائق مقيم مساكن عثمان أكتوبر، أنه تلقى طلب توصيل أحد الأشخاص من أعلى طريق المنيب وحتى منطقة أبوصير عند وصوله بمكان المقابلة اصطحب 3 أشخاص.

وفي أثناء سيرهم بطريق المريوطية طلبوا منه الدخول إلى شارع مصنع المكرونة دائرة القسم، وهددوه بأسلحة بيضاء، واستولوا على السيارة ماركة شيفرولية أوبترا زرقاء اللون موديل 2019 وهاتفي محمول، وفروا هاربين.

بالانتقال لمكان الواقعة وفحص خط سير السيارة واستخدام التقنيات الحديثة لتحديد مستخدم الهاتف المحمول الذي أجرى طلب التوصيل ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات، توصلت جهود العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: "فؤاد. م" 18 سنة، عاطل مقيم ميت شماس المنوات أبو النمرس،

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و"جمعة. ع" 17 سنة، عاطل، و"محمد. ا" 21 سنة.

عقب تقنين الإجراءات أعد المقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث الحامدية ومعاونوه الرائد عبد العزيز فرحات، والنقباء إسلام السيسي وفاروق عبد القادر ومعتز حسين، أكمنة سرية أسفرت عن ضبطهم، وبحوزة الأول والثاني سلاح أبيض سكين.

أمام العميد علاء فتحي، رئيس مباحث جنوب الجيزة، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول أنه استخدم هاتفة المحمول في طلب سيارة تابعة لشركة التوصيل، وعند حضور المبلغ استدرجوه للشارع محل الواقعة، وهددوه بالأسلحة المضبوطة واستولوا على السيارة التي قادها الثالث، وفروا هاربين.

أرشد المتهمون عن الهاتفين ماركة (سامسونج – نوكيا) ومكان إخفائهم للسيارة بمنطقة الملقة دائرة مركز أبو النمرس، تم ضبطها تنسيقًا مع مباحث أبو النمرس بقيادة الرائد إكرامي البطران.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.