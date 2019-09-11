النيابة تأمر بتشريح جثة سايس فيصل بعد مقتله على يد عاطل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة سايس قتل على يد عاطل، في شارع المساحة بمنطقة فيصل.

وطلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة؛ تقرير الصفة التشريحية الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات مقتله.

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وناظر فريق من النيابة جثة المجني عليه، وتبين أنه شاب في العقد الثالث من عمره ومصاب بجرح نافذ بمنطقة الصدر أسفر عن وفاته.

وتبين من خلال التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه -سايس- وبين المتهم العاطل دفعت الأخير لأن يسدد طعنة نافذة لصدر الأول من ما أسفر عن مقتله.

وحاول المتهم الهروب بعدما سدد الطعنة للمجني عليه، إلا أن الأهالي تمكنوا من الإمساك به وتسليمه لأجهزة الأمن، التي حررت محضر بالواقعة، وأحالته للنيابة العامة، التي تولت التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.