طلبات إحاطة شبابية ورياضية في جلسة محاكاة البرلمان المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

قدم أعضاء برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية خلال نموذج محاكاة البرلمان المصري مجموعة من طلبات الإحاطة والأسئلة فى مجالات التعليم والشباب والرياضة، في الجلسة الختامية التي أقيمت اليوم الثلاثاء بمجلس النواب ضمن أعمال مؤتمر برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف فى الفترة من 7 حتى 10 سبتمبر الجاري.

حضر الجلسة الختامية وزير الشباب الرياضة، والسيد الشريف وكيل مجلس النواب، والدكتور محمد عمر نائباً عن وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ممثلاً عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، ومجموعة من نواب البرلمان، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

تلخصت طلبات الإحاطة المقدمة فى مجال الشباب والرياضة عن عودة الجماهير للملاعب الرياضية، وتجهيز بعض مراكز الشباب بخدمات تتناسب مع ذوى القدرات والهمم، وتفعيل نظام الرقابة على أداء مراكز الشباب.

وفي معرض إجاباته على التساؤلات وطلبات الإحاطة المطروحة بنموذج المحاكاة، سرد الدكتور أشرف صبحي دور وزارة الشباب والرياضة فى ملف عودة الجماهير المصرية للملاعب بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة والاتحاد المصري لكرة القدم لتقديم مشروع متكامل يضمن سلامة دخول الجماهير وتواجدهم بالمدرجات، مشيرا الى أن الموسم الماضي من الدورى العام شهد عودة الجماهير بشكل تدريجي من خلال حضور 5 آلاف مشجع بكل مباراة.

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وقال وزير الشباب والرياضة: "بعد استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية، ونجاحها على المستوى التنظيمي والجماهيري وما صاحبها من وجود استادات رياضية مطورة على أعلى مستوى والمتوافر بها عوامل الأمان من حيث كاميرات المراقبة والبوابات الاليكترونية، إضافة إلى وجود شركة أمنية متخصصة، لا شك ان كل ذلك سيجعل ملف عودة الجماهير خلال منافسات الدورى العام لكرة القدم الموسم القادم من أولويات لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بالاستادات التى استضافت مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، بجانب بحث كيفية توفير المتطلبات الخاصة بعودة الجماهير فى بقية الاستادات".

وحول توفير متطلبات تتناسب مع ذوى القدرات والهمم داخل مراكز الشباب، أكد الدكتور أشرف صبحي توجه الوزارة إلى توفير كود الإتاحة لذوى القدرات والهمم فى كل المنشآت الشبابية والرياضية الجديدة، إضافة إلى توفير كل المتطلبات اللازمة التى تتيح لذوى القدرات والهمم ممارسة الأنشطة والفعاليات المختلفة داخل مراكز الشباب فى جميع المحافظات، لافتاً إلى وجود برامج ومشروعات متنوعة تنفذها الوزارة لأبناء مصر من ذوى القدرات والهمم من خلال مكتب ذوى الإعاقة والهمم بالوزارة.

وأكد صبحي الحرص على تفعيل الرقابة على أداء مراكز الشباب فى جميع المحافظات، وتحفيز المراكز المتميزة، ومحاسبة المقصرين من خلال زيارات ميدانية مفاجئة ترصد واقع المراكز والأنشطة المقامة بها.

وفى ختام جلسة المحاكاة، تقدم أعضاء برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتهنئته بفوز منتخب مصر للناشئين بكأس العالم لكرة اليد، وجاء فى مضمون البرقية: "يشرفنا أن نتقدم لفخامة الرئيس بخالص التهنئة القلبية على النجاح الرياضي الذى تحققه مصر لا سيما فوز مصر بدورة الألعاب الإفريقية التى أقيمت بالمغرب وحصولها علي 273 ميدالية متنوعة"، وأعلن أعضاء برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية دعمهم وتأييدهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة أجهزة الدولة المصرية للجهود المبذولة والحرص على تحقيق التقدم والتطور في كافة المجالات.

بينما أشاد وزير الشباب والرياضة ووكيل مجلس النواب بالمستوى المتميز الذى ظهر عليه أعضاء برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية، وما قدموه من مناقشات لمختلف القضايا التى طرحوها.