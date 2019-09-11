"الزراعة": وصول أحدث أجهزة تحليل المبيدات في الأغذية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_أحمد مسعد:

أعلن الدكتور شرف المرصفي، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بوزارة الزراعة، وصول جهازي تحليل لمجموعة عمل متبقيات المبيدات بالمعمل، والتي تعد من أحدث الأجهزة في هذا المجال.

وقال المرصفي في بيان اليوم الثلاثاء، أنه يجري تركيبها تمهيدًا لإدخالها الخدمة في نظام التحاليل بمجموعة عمل متبقيات المبيدات بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وذلك بعد اعتمادها من هيئة الاعتماد الفنلندية "FINAS" بعد تزويدها بالمعلومات القياسية لكافة المركبات المحللة بالمعمل.

وأوضح أن دخول هذه الأجهزة للخدمة سوف يرفع من القدرة الاستيعابية لتحليل العينات الممثلة للشحنات التصديرية من محاصيل الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية المصرية بمجموعة عمل متبقيات المبيدات بالمعمل وتقليل زمن تحليل هذه العينات، مما يعتبر ذلك إضافة غير مسبوقة لدعم الصادرات الزراعية المصرية وتقصي متبقيات المبيدات بالأسواق المحلية المصرية.