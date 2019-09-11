​مُتحدث الرئاسة: منظومة المخلفات ستحدث نقلة كبيرة في حياة المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن منظومة المخلفات هي منظومة متكاملة تتضمن عدة مراحل يتم تنفيذها في آن واحد عند تفعيل المنظومة، منوها في الوقت ذاته إلى أن هذه المنظومة ستحدث نقلة نوعية كبيرة للغاية في الحياة اليومية للمواطنين حيث إنها ستقلل من التدهور البيئي وستحد من التلوث والتلوث البصري.

وأشار راضي - في اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء - إلى أن المنظومة تتمثل في جمع المخلفات ونقلها علاوة على معالجتها ثم تدويرها ، وكذا نظافة الشوارع والمرافق العامة ثم الدفن الصحي لما يتبقى منها، مضيفا أننا بصدد منظومة متكاملة على غرار كافة الدول المتقدمة التي تطبق هذا النظام، مشيرا إلى أنه تم الأخذ بخبرات الدول المتقدمة في هذا الخصوص.

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ولفت إلى أن الاجتماع الذى عقده رئيس الجمهورية لمناقشة هذا الموضوع ضم كافة الجهات الحكومية المعنية، حيث تم انتقاء 5 محافظات لكي يتم تطبيق المنظومة بشكل أولي وهي " القاهرة، والإسماعيلية وبورسعيد والشرقية، وبني سويف"، كما أن هناك مجموعة من المبادرات والأنشطة المصاحبة للمنظومة والتي سيتم إطلاقها بالتوازي مع إطلاق المنظومة.

واعتبر أن العامل البشري واشتراك المواطنين يعد شيئا هاما للغاية في إنجاح هذه المنظومة ، مشيرا إلى أنه ستكون هناك حملات للتوعية في المدارس والجامعات والأسر والمرأة وتشكيل كيانات شبابية للعمل بالمنظومة علاوة على برامج للتدريب، كما سيكون هناك آلية لمتابعة المنظومة واجتماعات دورية لقياس الأداء وتحسينه وتلقي الشكاوي.

وأوضح أن الشركات التى ستقوم بتنفيذ هذه المنظومة هي تحالف كبير من الشركات الوطنية ؛ لأن المجهود سيكون كبيرا على مستوى الخمس محافظات وبتمويل قدره 3.5 مليار جنيه.