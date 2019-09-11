أخبار مصر | رئيس شركة الشرب يكشف عدد مراكز خدمة العملاء وخطط التطوير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس شركة الشرب يكشف عدد مراكز خدمة العملاء وخطط التطوير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، إن التحول الرقمي أصبح لزامًا على كل الشركات والمؤسسات، وأن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة أصدر توجيهاته برقمنة كافة المعاملات في الإدارات والهيئات التابعة للوزارة، والتي تتعامل مع الجمهور.

وأضاف خلال توقيع مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات "الميكروفيلم"، عقدًا مع وزارة الإسكان، أن إجمالي عدد مراكز خدمة العملاء بلغ 171 مركزًا، وتم تطوير 80 مركز بالهوية الموحدة، بجانب رفع كفاءة العاملين، وميكنة الإجراءات والدورة المستندية للتيسير على المواطنين وسرعة حل شكواهم.

من جهته أكد المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أهمية الأخذ بالتطور التكنولوجي لتيسير الخدمات للجمهور، وميكنة كافة التعاملات الورقية داخل قطاعات الشركة.

وأشار إلى أن الشركة تنفذ مشروعات لصيانة شبكات المياه بمختلف الأحياء القائمة في نطاق القاهرة الكبرى، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار جنيه سنويًا، ووفقًا لخطط ثابتة بالتعاون مع مختلف الأحياء في نطاق.

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وأشاد بدور مؤسسة الأهرام العريقة في تقديم خدمات الأرشفة والفهرسة الميكروفيلمية والإلكترونية، بجانب دورها الرائد في التنوير والصحافة والإعلام.

جاء ذلك خلال توقيع مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات "الميكروفيلم"، اليوم الثلاثاء، عقدًا مع وزارة الإسكان لتنفيذ مشروع الأرشفة الإلكترونية، وتسجيل ملفات العاملين، وملفات اشتراكات العملاء إلكترونيًا وميكروفيلميًا لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى.

وقع الاتفاقية الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتأتي الإتفاقية كمرحلة أولى في مشروع "التحول الرقمي" الذي تتبناه القيادة السياسية والحكومة، لبناء قدرات الدولة وتطويرها، من خلال منظومة آلية موحدة، تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين توفر الوقت والجهد، وتقضي على البيروقراطية والفساد في دواوين الحكومة، التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.