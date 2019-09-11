شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وزارات تبحث نقل 39 مومياء وتابوتًا إلى متحف الحضارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، أمس، اجتماعًا مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وممثلين لوزارات الدفاع والداخلية والسياحة والمجلس الأعلى للآثار، لمتابعة إجراءات نقل 22 مومياء ملكية و17 تابوتًا ملكيًّا من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى مكان عرضها الدائم في المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط.

وبحث الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لعملية النقل، خاصة المتعلقة برفع كفاءة الطرق والكبارى والمبانى الواقعة على خط سير الموكب من التحرير إلى الفسطاط، وشكل وحجم العربات التي تتولى النقل، والاحتياجات الفنية والتقنية التي يجب توفيرها خلال عملية النقل.

واستعرضت الشركة المنظمة لإخراج الفعالية المقترحات التي أعدتها لإخراج الحدث بشكل يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة، وقدمت تصورًا لموكبٍ توقعت أن يكون مهيبًا خلال الشهور القليلة المقبلة. يرجع تاريخ المومياوات والتوابيت المقرر نقلها إلى عصر الأسر الـ 17، و18، و19، و20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، بينهم الملوك رمسيس الثانى، وسقنن رع، وتحتمس الثالث، وستى الأول، وحتشبسوت، وميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، وأحمس نفرتارى زوجة الملك أحمس.