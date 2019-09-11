شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مجموعة عمل مصرية يابانية لتيسير التبادل التجاري وإزالة التحديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية مع اليابان، خاصةً في ظل الزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسى، نهاية أغسطس الماضى، إلى اليابان للمشاركة في قمة مؤتمر «تيكاد 7».

وقال «نصار»، في بيان صحفى، عقب جلسة مباحثات موسعة مع يوشيهيكو إيسوزاكى، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى، إنه تقرر تشكيل مجموعة عمل مصرية يابانية، يترأسها عن الجانب المصرى رئيس جهاز التمثيل التجارى، وبعضوية ممثلين عن المجالس التصديرية والمكتب التجارى المصرى في طوكيو، تستهدف العمل على تيسير تدفق التبادل التجارى بين البلدين وإزالة جميع التحديات التي قد تواجه الشركات اليابانية المستثمرة أو الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية.

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وأشار الوزير إلى التواجد المصرى القوى في القارة الإفريقية في مختلف المجالات، فضلًا عن مكانة ودور مصر الفريد في القارة، خاصةً في ظل ترؤس مصر الاتحاد الإفريقى العام الجارى، لافتًا إلى أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب اليابانى للنفاذ إلى أسواق الدول الإفريقية.

ودعا «نصار» الوفد اليابانى إلى المشاركة في المؤتمر الذي تنظمه الحكومة المصرية حول التصنيع في إفريقيا، والمقرر عقده ضمن فعاليات مؤتمر «الاستثمار في إفريقيا»، خلال نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أهمية تحقيق مشاركة يابانية فعالة في هذا المؤتمر المهم باعتباره فرصة جيدة أمام المستثمرين اليابانيين للتعرف على ظروف التصنيع والتحديات الصناعية التي تواجه القارة السمراء.

وقال «إيسوزاكى» إن هذا اللقاء يأتى في إطار سلسلة من اللقاءات التي يعقدها الوفد اليابانى مع عدد من المسؤولين المصريين، على هامش مشاركة الوفد في فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادى اليابانى العربى، والتى بدأت أعمالها اليوم بالقاهرة، بمشاركة أكثر من 250 مشاركًا من القطاعين العام والخاص، منهم 100 رجل أعمال يابانى، بهدف دعم وتعزيز التعاون الاقتصادى العربى اليابانى المشترك، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زخمًا كبيرًا في العلاقات بين مصر واليابان، انعكس في الزيارات الرسمية المتبادلة بين المسؤولين بالبلدين.

وأكد «إيسوزاكى» حرص بلاده على زيادة الشركات اليابانية العاملة في مصر، والتى يبلغ عددها نحو 50 شركة، فضلًا عن ضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية في مصر بما يتناسب مع مستوى العلاقات التي تربط البلدين.