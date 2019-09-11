شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاعات جديدة في أسعار الخضروات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الخضروات، ارتفاعات جديدة في أسواق التجزئة، أمس، ووصل سعر كيلو الطماطم إلى 10 جنيهات مقابل 2.5 جنيه منذ أسبوعين، وسجل كيلو الخيار 10 جنيهات، مقابل 4 جنيهات، وارتفعت الفاصوليا إلى 30 جنيها للكيلو مقابل 25 جنيها كما ارتفع سعر الباذنجان من جنيهين إلى 4 جنيهات.

وأرجع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، هذه الارتفاعات إلى فواصل العروات الصيفية والشتوية، وانخفاض المعروض وزيادة الطلب من جانب المستهلكين، متوقعا استقرار الأسعار الشهر المقبل، مع بدء طرح محاصيل إنتاج العروة الشتوية في الأسواق.

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وتابع، النجيب، في تصريحات خاصة، إن ارتفاع درجات الحرارة الشهرين الماضيين أثر سلبا على الإنتاج علاوة على زيادة الأسواق العشوائية والتى لا يوجد بها رقابة على الأسعار، مشددا على ضرورة التعاون بين شعبة الخضروات والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لاسيما أن الأخيرة لديها 4200 منفذ للبيع بالأسواق، ما يسهم في تحقيق الاتزان وضبط الأسعار في السوق.

وأكد النجيب أن المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرا من جانب وزارات وجهات حكومية، ومنها مبادرة كلنا واحد، أثرت إيجابيا لأنها قدمت أفضل الأسعار للمواطنين وخلقت حالة تنافسية بين التجار لصالح المستهلك.

وقال عمر سيد، تاجر تجزئة، إن قلة المعروض من الخضروات وزيادة الطلب عليها يؤديان إلى ارتفاع أسعارها علاوة على وجود حلقات متعددة ووسيطة حتى يصل المنتج إلى المستهلك، مضيفا إنه رغم ارتفاع بعض أصناف الخضروات إلا أن هناك استقرارا في الأصناف الأخرى. وبلغ سعر كيلو البطاطس 6 جنيهات، والبصل 3 جنيهات، والكوسة 10 جنيهات، والبامية 20 جنيها، والملوخية 4 جنيهات، والفلفل 4 جنيهات، وهناك أيضا استقرار في أسعار الفاكهة، وسجل العنب الأحمر 10 جنيهات والمانجو ما بين 15 و25 جنيها وسجل التين 15 جنيها والكمثرى 10 جنيهات وسجلت الجوافة 8 جنيهات.