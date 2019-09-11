شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل «الصفدي» و«قرقاش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، أمس، نظيره الأردنى أيمن الصفدى، للوقوف على آخر مستجدات مسار التعاون بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبيل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية: «الوزيران تناولا آخر مستجدات مسار التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة، واستطلاع آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح شعبى مصر والأردن، وذلك في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات المشتركة لكل من الرئيس عبدالفتاح السيسى والملك عبدالله الثانى بن الحسين».

Advertisements

واتفق الوزيران على استمرار التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين تجاه المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل وزير الخارجية، أمس، بقصر التحرير في القاهرة، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى، الدكتور أنور قرقاش، لاستعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الاجتماع تناول سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والإمارات، وهو الأمر الذي تعكسه كثافة الزيارات الرسمية المتبادلة على جميع المستويات.

وأوضح «حافظ» أن «شكرى» ثمّن توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدى الجانبين في الارتقاء بمستوى علاقات التعاون بما يتناسب مع الروابط التاريخية التي تجمع البلدين على المستويين الرسمى والشعبى، حيث جدّد التأكيد على تضامن مصر مع الإمارات.

وأعرب وزير الدولة الإماراتى عن حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر، بما يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.