شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الجامعة العربية يطالب إيران برفع يدها عن اليمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إيران، برفع يدها عن اليمن والكف عن دعم الميليشيات المسلحة هناك، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا لتصفية القضية الفلسطينية، والولايات المتحدة الأمريكية توفر الدعم لإسرائيل لتنفيذ ذلك وهو ما يعتبر لعبًا بالنار.

وأضاف، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس عن الأزمة الليبية، أنه من الضرورى أن يتم وقف التصعيد الميدانى وتبادل إطلاق النار وجمع الفرقاء الليبيين على طاولة واحدة للتشاور من أجل إنهاء أزمتهم.

وأكد وزير الخارجية العراقى، محمد على الحكيم، أن الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة العربية يجب ألا تؤثر على قضية العرب المركزية وهى قضية فلسطين، مشددًا على موقف العراق الثابت لدعم حقوق الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة.

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وأضاف «الحكيم» أن العالم ينشغل الآن بقضية أمن الممرات المائية في الخليج العربى، وتأمين تدفق الطاقة أو إنشاء قوة بحرية في منطقة الخليج العربى، وقال: «لا نؤيد المخططات التي تؤدى لرفع حالة التوتر في المنطقة»، مشددًا على أن دول الخليج قادرة على حماية الملاحة وتدفق الطاقة في هذه المنطقة العربية.

واستعرض وزير الخارجية العراقى جهود بلاده في مكافحة إرهاب تنظيم داعش، مؤكدا أنه بحاجة إلى دعم الأشقاء العرب لاستئصال هذه الآفة والتصدى لها، وشدد على رفض العراق القاطع للوجود التركى على أراضيه والعمل على إنهائه بشتى الوسائل، وأدان اعتداء المحتل الاسرائيلى ضد الدول العربية، مؤكدًا الحق في الدفاع عن النفس إيمانًا من العراق بمبادئ الدول العربية وميثاق الجامعة العربية، ومختتمًا بالمطالبة بضرورة عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية.

ودعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى الصومالى، أحمد عيسى عوض، رئيس الدورة السابقة للمجلس، الدول العربية، لوقفة أكثر جدية إلى جانب القضية الفلسطينية، محذرًا من زوالها في حالة عدم الجدية في الدعم، وقال إن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولوياتنا، مؤكدا ضرورة إنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطينى.

وحذر «عوض» مما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات إسرائيلية متكررة، فضلا عما يتعرض له الشعب الفلسطينى من هدم البيوت وتهجير الأهالى.