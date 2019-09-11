شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تبحث إنشاء صندوق استثماري للمصريين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن المصريين بالخارج أصبحت لديهم ثقة كبيرة فى الجهاز المصرفى، ما انعكس على تحويلاتهم النقدية خلال الفترات الماضية.

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جاء ذلك خلال ترؤس «مكرم» اجتماعًا للجنة بحث دمج المصريين بالخارج فى جهود الاستثمار والتنمية فى الدولة وطرح أفكار جاذبة لهم، من بينها إمكانية إنشاء صندوق استثمارى وإصدار منتجات لشرائح المغتربين المختلفة، بحضور عدد من ممثلى البنوك ووزارتى التخطيط والاستثمار، وصندوق مصر السيادى، والهيئة العامة للاستثمار، وشركات إدارة الأصول، وشركات التأمين وشركات إدارة الاستثمارات.

وقالت إن الهدف من تشكيل اللجنة هو بحث آليات جذب المصريين بالخارج للاستثمار بوطنهم الأم، والخروج باقتراحات ونتائج تناسب احتياجات كل شرائح المصريين بالخارج واختلاف الدول المقيمين بها. واقترحت إيجاد آلية عمل موحدة تدمج كل جهود الجهات المعنية فى بوتقة واحدة يقدم من خلالها الخدمات والمنتجات الاستثمارية للمصريين بالخارج لتمثل منفذًا واحدًا وشاملًا لكافة الأمور المتعلقة باستثمار المصريين بالخارج فى بلدهم، لتيسير سبل التعامل بين الراغبين فى الاستثمار والجهات المعنية بذلك.

وأوضحت أن مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية» المقبل يعد فرصة ذهبية للالتقاء بأكثر من 30 مستثمرًا وخبيرًا بالخارج يرغبون فى معرفة ما تتيحه مصر فى الوقت الحالى من تسهيلات للمستثمرين، ويمكننا عرض كافة الخرائط الاستثمارية لمصر بشكل تفصيلى يتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة والجاذبة للمستثمرين فى مختلف المحافظات، مضيفة أن الدولة حريصة على تقديم التسهيلات المختلفة للمستثمرين وتذليل أى عقبة قد تواجههم فى الاستثمار فى مصر.