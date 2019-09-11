شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: رصد ميزانية لـ«حفائر سوهاج» بعد الكشف عن سور معبد روماني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد عبدالبديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، إن الموقع الأثري الذي تم الكشف عنه، اليوم أثناء عمليات الحفر لمشروع الصرف الصحي في إحدى قرى سوهاج، يعود إلى العصر «اليوناني الروماني».
وأضاف «عبد البديع» في مداخلة هاتفية، الثلاثاء، أن وزارة الآثار، رصدت ميزانية مبدئية للحفائر، لاستكمال الاكتشاف.
ولفت رئيس الإدارة المركزي لآثار مصر العليا، أنه من الحقائق المعروفة أن أرض مصر كلها آثار إلى أن يثبت العكس، مشيرًا ما تم الكشف عنه حتى الآن عبار عن جدار بطول 9 أمتار، وجدار آخر بطول 8 أمطار.
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