شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصرف الصحي بالقاهرة: نفقد 5500 غطاء بالوعة سنويًا بسبب السرقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس على حسين، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إن سرقة «أغطية» بالوعات الصرف الصحي ظاهرة منتشرة ومتفشية في المجتمع المصري، مطالبًا بتكاتف الجهود للقضاء عليها.

وأضاف «حسين» في مداخلة هاتفية، الثلاثاء، أن «اللصوص يسرقون فيما لا يقل من 5500 غطاء على مستوى القاهرة، بمعدل 15 غطاء في اليوم الواحد».

وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة أنه يوجد في القاهرة 350 ألف غطاء بالوعة، وتغييرها بمواد أخرى غير حديد «الزهر» أمر صعب للغاية.