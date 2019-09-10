شكرا لقرائتكم خبر عن تجريع 457 ألف مواطن ضد البلهارسيا في قرى ومراكز الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل الوزارة، الاثنين، أعمالها ضمن الحملة القومية للتجريع ضد البلهارسيا والتي انطلقت الأحد الماضي وتستمر حتى يوم السبت الموافق ٥ أكتوبر المقبل.

من جانبه، تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية الفرق الطبية القائمة على الحملة بمختلف قرى ومدن المحافظة للتأكد من انتظام سير العمل، وإعطاء الجرعات المناسبة لجميع المواطنين والعمل بشكل منتظم من منزل إلى منزل.

وقال وكيل وزارة الصحة إن الفرق الطبية قامت اليوم بتجريع 57520 مواطنا، ليصل إجمالي من تم تجريعهم 457872 مواطنا بالقرى المستهدفة بالمحافظة منذ انطلاق الحملة وحتى الآن، وذلك من خلال الفرق الطبية المشاركة بالحملة تحت إشراف الدكتور محمد حامد أبوزيد، مدير عام إدارة المتوطنة بالمديرية، لافتا إلى أن عدد أقراص العلاج المستخدمة بلغ 1363600 قرص حتى الآن، كما تمت مكافحة القواقع بالترع والمصارف بالقرى المختلفة بنطاق دائرة المحافظة.