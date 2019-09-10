شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعلن وصول أحدث أجهزة تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات التصديرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بزيادة القدرة الاستيعابية من أجل الزيادة والحفاظ على سمعة وجودة الصادرات المصرية الزراعية وأيضاً الحفاظ على جودة المنتج بالأسواق المحلية وزيادة عدد العينات التي يتم تحليلها للشحنات التصديرية من المنتجات الزراعية.

وأعلن الدكتور أشرف المرصفي، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في بيان، الثلاثاء، وصول (2) جهاز تحليل GC MS MS لمجموعة عمل متبقيات المبيدات بالمعمل، وهي تعد من أحدث الأجهزة في هذا المجال، موضحا أنه يجري حاليا تركيبها تمهيداً لإدخالها الخدمة في نظام التحاليل بمجموعة عمل متبقيات المبيدات بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وذلك بعد اعتمادها من هيئة الاعتماد الفنلندية “FINAS” بعد تزويدها بالمعلومات القياسية لكافة المركبات المحللة بالمعمل.

وقال المرصفي إن دخول هذه الأجهزة للخدمة سوف يرفع من القدرة الاستيعابية لتحليل العينات الممثلة للشحنات التصديرية من محاصيل الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية المصرية بمجموعة عمل متبقيات المبيدات بالمعمل وتقليل زمن تحليل هذه العينات، مما يعتبر إضافة غير مسبوقة لدعم الصادرات الزراعية المصرية وتقصي متبقيات المبيدات بالأسواق المحلية المصرية.