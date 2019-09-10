شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: صاحب التوك توك سيحصل على سيارة ميني مرخصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، طلب من جميع المحافظات اليوم، السماح بترخيص سيارات الميني فان بدلًا من التوك توك في عواصم المدن والطرق ما بين القرى، وسيتم قصر تحرك التوك توك المرخص على القرى والنجوع فقط، وهذا يأتي في إطار رفع مستوى أداء الخدمة لدى المواطن.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية، مساء الثلاثاء، أن الحكومة ستقدم حوافز لأصحاب التكاتك، لاستبدال التوك توك بسيارة الميني فان، لافتًا إلى أن صاحب التوك توك سيحصل على سيارة ميني مرخصة.

ولفت إلى أن استبدال التوك بالسيارة الميني فان سيقلل من الازدحام المروي في المدن وعواصم المحافظات، وسيزيد من دخل صاحب التوك توك، وهذا من شأنه أن يعيد الشكل الحضاري للمدن، ويقضي على عمالة الأطفال، وهذا أمر مهم للغاية.