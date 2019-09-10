غدًا.. انطلاق المؤتمر العلمي الخامس لإصلاح تشوهات العظام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
تنطلق غدًا الأربعاء، فعاليات المؤتمر المؤتمر العلمي الخامس فى إصلاح تشوهات وإطالة العظام الذي ينظمه المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب بالتعاون مع الرابطة العربية لإصلاح تشوهات وإطالة العظام، وبمشاركة عدد من الجامعات والهيئات المصرية والعربية والأجنبية.
تتضمن فعاليات المؤتمر ورشة عمل بالمعمل التشريحي بإشراف فريق أمريكي مصري، ومحاضرات لرواد جراحة العظام فى العالم وورش عمل أخرى تتناول أبرز المستجدات فى عالم جراحة العظام.
يهدف المؤتمر الذي يستمر ثلاث أيام من 11 إلى 13 سبتمبر الجاري إلى تنمية مهارات أطباء جراحة العظام في مصر والوطن العربي، ورفع كفاءاتهم من خلال تبادل الخبرات، وإطلاعهم على المستجدات الطبية ، مما يسهم في تحسين الأوضاع الصحية في الوطن العربي.
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