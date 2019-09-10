غدًا.. مدبولي يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس تقارير مقدمة من وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، بشأن الاستعدادات النهائية للموسم الدراسي الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن في اجتماع الحكومة، الذي عقد الأسبوع الماضي، إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا قريبا، والتي تستهدف تلبية الطلب الحقيقي على تلك الأراضي وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية، والمساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسيّ مع استبعاد سماسرة الأراضي والحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعي أو بما يسمى بـ"تسقيع الأراضي".
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