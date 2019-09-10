محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
تصوير - مصطفى الشيمي:
شهد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة أوراسكوم؛ لتدوير المخلفات بمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر.
وأكد الوزير، في كلمته، أن الاتفاقية تحقق عددًا من المكاسب منها تنموية واستثمارية والاستفادة من النفايات لتكون عملية إنتاجية لتحقيق عوائد والتخلص من النفايات بطريقة سليمة وآمنة.
وأوضح أن التجربة في بدايتها ويشارك بها القطاع الخاص لأول مرة، بهدف التخلص من النفايات والحفاظ على البيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر بروتوكول بين الإسكان و"أوراسكوم" لتدوير المخلفات بأكتوبر والشيخ زايد (صور وفيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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