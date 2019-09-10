"سفراء الهداية" للطلاب الوافدين بالأزهر تنظم مؤتمرها السنوي بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

نظمت جمعية سفراء الهداية لرعاية الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، الملتقى العلمي الترفيهي، للوافدين وبعض طلاب كلية القرآن الكريم بطنطا، لمدة 4 أيام، بمحافظة مطروح.

تنظم الجمعية الملتقى العلمي بشكل دوري للطلاب والطالبات بهدف الترويح عنهم خلال الإجازة الصيفية، وصقل مهاراتهم القيادية والإنسانية ليكونوا خير سفراء لبلادهم.

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وضم الملتقى ٩٥ طالبا وطالبة وافدين ومصريين مقسمين إلى مجموعات من قبل المشرفين، ونظمت عدد من المسابقات الرياضية والتعليمية والمهارية الهادفة، وتضمن البرنامج زيارة بعض المزارات السياحية.

وتأسست جمعية سفراء الهداية منذ عشر سنوات، وتتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وتختص برعاية الطلاب الوافدين بالأزهر.

وتختص الجمعية بخدمة ورعاية وكفالة الطلاب الوافدين الدارسين في الأزهر، غير المقيمين بمدن البعوث الإسلامية، وتهدف إلى التكامل مع الأزهر الشريف في أداء رسالته فى رعاية طلاب العلم من شتى بقاع الأرض، بالإضافة للرعاية الخاصة التي تقدمها لطلاب كلية القرآن الكريم بطنطا، وتقدم العديد من الخدمات، كالإقامة، والتغذية، والرعاية الصحية، والخدمات الترفيهية، وغيرها، وترعى الجمعية الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف المتزوجين وأسرهم ومنحهم كل طالب شقه سكنية.