"ضبط 3 شبكات سرية وملابسات جريمة سايس فيصل".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"القاتل بلدياته".. ملابسات جديدة في جريمة "سايس فيصل"

وصلت قوة من قسم شرطة العمرانية مسرح جريمة مقتل سايس في الثلاثينات على يد عاطل بمنطقة المساحة بفيصل، اليوم الثلاثاء.

تلقى العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بشارع أحمد لطفي.

مأمورية تداهم مصحة مخالفة في أبو النمرس.. ونقل 20 نزيلا

داهمت مأمورية تابعة لوزارة الصحة بالتنسيق مع مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، مقر مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان.

مصدر مطلع على التحقيقات أفاد بأن مجموعة شباب استأجروا فيلا بقرية شبرامنت، واتخذوها مصحة لعلاج الإدمان دون استصدار أي تراخيص او مراجعة الجهات المختصة.

ضبط اثنين من العناصر الإجرامية وبحوزتهما 200 كيلو بانجو في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية مروجي المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية، وبحوزتهما 200 كيلو جرام لمخدر البانجو وكميات من مخدري الحشيش، والهيروين وأسلحة نارية وبيضاء.

تأجيل إعادة محاكمة 46 متهمًا بقضية "أحداث مسجد الفتح" لـ 17 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، لجلسة 17 سبتمبر.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر في وقت سابق بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.

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اعترافات متهم بخلية "الشبكات السرية": هربنا أموال للإخوان بتركيا

قال المتهم أسامة عبد الرازق المدبولي، أحد أعضاء خلية "الشبكات السرية" الإرهابية، إنه تعرف على المتهم "ياسر الزناتي"، الإخواني الهارب في تركيا، وعمل معه في تهريب بعض البضائع والعملة، والهجرة غير الشرعية.

وأضاف "عبد الرازق"، في اعترافاته عبر فيديو مصور له نشرته وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، إنه ساعد المتهم "زناتي" في إرسال مستندات تنظيمية لعناصر إخوانية هاربة في تركيا، مشيرًا إلى أنه استعان لعدد من معارفه للعمل معه في تلك الأعمال

تأجيل محاكمة 304 متهمين في قضية محاولة "اغتيال النائب العام المساعد" لـ 16 سبتمبر

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 304 متهمين في قضية حركة "حسم"، وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بالجماعة في القضية المعروفة إعلامياً بـ "محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، لجلسة 16 سبتمبر للمرافعة.

الداخلية: ضبط 3 شبكات سرية لتهريب الأموال والعناصر الإخوانية لتركيا

أعلنت وزارة الداخلية أنها تمكنت من إجهاض أحد مخططات جماعة الإخوان الإرهابية التي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أنها استطاعت تحديد أسماء عناصر إخوانية هاربة بدولة تركيا، متورطة في إعداد تلك المخططات، وهم: ياسر محمد حلمي زناتي – محمود حسين أحمد حسين – أيمن أحمد عبد الغنى حسنين – مدحت أحمد محمود الحداد.

حريق هائل بفندق شهير بالمهندسين

اندلع حريق هائل في فندق شهير بمنطقة المهندسين، اليوم الثلاثاء.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مطعم وفندق بدائرة قسم الدقي.

التحفظ على 10 مشتبه بهم ضبطوا في المنطقة الأثرية

شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين.