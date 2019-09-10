أخبار مصر | عاجل.. جامعة الأزهر تعلن موعد نتيجة تنسيق القبول لعام 2019 – 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جامعة الأزهر تعلن موعد نتيجة تنسيق القبول لعام 2019 – 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعلن جامعة الأزهر، خلال مؤتمر صحفي برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، نتيجة تنسيق القبول بالجامعة للعام الدراسي 2019 – 2020.

وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الخميس المقبل، بمقر مجلس الجامعة الجديد بمبنى المجمع الإداري بالحرم الجامعي بمدينة نصر.

وكانت قد بدأت كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، عقد امتحانات الدور الثاني "سمر كورس" لطلاب سنوات النقل، للمرة الأولى.

وأصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، لعمداء الكليات بالحرص على متابعة لجان الامتحانات أولا بأول، والتأكد من الأسئلة لا تحتوي على أجزاء من خارج المنهج.

وأعلنت جامعة الأزهر، موافقة المجلس الأعلى للأزهر على اقتراح الجامعة بالتيسير على الطلاب والطالبات، بمنح المنقولين بمادة أو مادتين فرصة الامتحان فيهما (اختياريا) بشهر سبتمبر مع امتحانات التصفية "سمر كورس".

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وأوضحت الجامعة، أن ذلك يأتي حتى ينقل الطالب إلى الفرقة الأعلى من غير مواد، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارا من هذا العام شريطة أن يسدد الطالب مبلغ 250 جنيهًا لتأكيد جديته في ذلك.

ويعتبر "سمر كورس" فصلًا دراسيًا ثالثًا للطلاب الراسبين في عدد من المواد خلال السنة الدراسية الواحدة.

فيما أعلن مجلس جامعة الأزهر، في اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات بالقاهرة والأقاليم، استعداد الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في شهر سبتمبر القادم 2019.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة الاستعداد لبدء العام الدراسي وتهيئة المناخ الملائم للطلاب بعقد لقاءات حوارية للاستماع إلى مقترحاتهم وشكواهم، وتنظيم ندوات تثقيفية في المجال العام، ودورات تدريبية في المواد التي تستلزم ذلك مشددا على إعلان الجداول الدراسية والالتزام بمواعيدها وتهيئة مدرجات الدراسة.

مجلس الجامعة كرم عددا من العمداء السابقين، والذين بلغوا السن القانونية، وهم: الدكتور أحمد سليم، عميد كلية طب بنين القاهرة السابق، والدكتور حسن سراج، عميد كلية العلوم السابق، والدكتور أحمد عجيبة، عميد كلية أصول الدين بطنطا السابق، والدكتور محمد عبدالآخر، عميد كلية طب الأسنان بنين السابق، والدكتور صابر محمد سيد، عميد كلية الشريعة والقانون بأسيوط السابق.

ووجه رئيس الجامعة والحضور التحية والتقدير للعمداء، مؤكدًا أن ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية، جنبا إلى جنب مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين، كان له أبلغ الأثر في ترقي كليات الجامعة وتطورها وإظهارها بالشكل اللائق لأعرق وأقدم جامعات الدنيا جامعة الأزهر الشريف.