أخبار مصر | سجل الآن لحضور المؤتمر الوطني للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سجل الآن لحضور المؤتمر الوطني للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح المؤتمر الوطني للشباب، باب التسجيل أمام الراغبين في حضور المؤتمر بنسخته الثامنة والتي ستنعقد يوم 14 سبتمبر الجاري في مركز المنارة للمؤتمرات.

حيث يتم التسجيل عبر الموقع الإليكتروني الرسمي للمؤتمر من هنا، حيث ينبغي على من يريد الحصول على دعوة لحضور المؤتمر أن يقوم بتسجيل بياناته على الموقع.

من المقرر أن يُعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، بجانب شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين والمهندسين العاملين فى المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

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أجندة المؤتمر الذى سينعقد لمدة يوم واحد، تتضمن ثلاث جلسات، أبرزها جلسة اسأل الرئيس، بالإضافة إلى جلستين أخريين، حيث تعتبر جلسة «اسأل الرئيس» أبرز جلسات المؤتمر الوطنى للشباب من حيث التفاعل والتأثير والتى يقوم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتواصل بشكل مباشر مع المصريين، والرد على أسئلتهم.

وبدأ المؤتمر الوطنى للشباب كفرصة للحوار، وتعرف أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب إطلاق مؤتمر الشباب فى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء فى أكتوبر ٢٠١٦، حيث بدأت النسخة الأولى للمؤتمر الوطنى للشباب فى القاهرة فى شهر ديسمبر من نفس العام، ليمر بسلسلة من المؤتمرات فى مختلف أقاليم مصر، كان أخرها فى العاصمة الادارية الجديدة.

وساهم المؤتمر فى خروج العديد من التوصيات، كان أبرزها تدشين منتدى شباب العالم، والذي عُقِدَ منه نسختان حتى الآن، والذي كان له العديد من التوصيات، منها تنفيذ ملتقى الشباب العربي الإفريقي.