أخبار مصر | طقس الأربعاء ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات.. والعظمى تصل لـ39

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس الأربعاء ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات.. والعظمى تصل لـ39 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية، استقرارا في حالة الطقس ودرجات الحرارة، بالقاهرة والمحافظات، وفقا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية، حيث يسود جو معتدل نهارا لطيف ليلا على معظم أنحاء البلاد.

خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقعوا أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة، رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

هذا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وتنشر بوابة الخليج 365، بيان كامل بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر، وفقا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية.

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

شبين الكوم 24 33

طنطا 24 32

دمنهور 25 32

الإسكندرية 25 31

بلطيم 23 30

مطروح 22 30

السلوم 23 31

سيوة 21 34

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 34

الإسماعيلية 23 34

السويس 24 34

العريش 22 31

رفح 21 31

رأس سدر 24 34

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نخل 18 32

نويبع 18 35

طابا 25 32

كاترين 16 31

الطور 26 32

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 26 36

مرسى علم 28 34

الفيوم 24 34

بنى سويف 24 35

المنيا 23 35

أسيوط 22 36

سوهاج 25 37

قنا 25 38

الأقصر 26 39

أسوان 26 39

أبوسمبل 25 39

الوادى الجديد 25 37

شلاتين 27 36

أبو رماد 28 35

حلايب 29 33

رأس حدربة 29 33