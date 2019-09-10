شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يعزي العراق في ضحايا كربلاء: مصاب جلل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، باسم البرلمان العربي بالتعازي والمواساة للعراق رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع اليوم الثلاثاء بانهيار جزء من ممشى بمحافظة كربلاء العراقية، الأمر الذي أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

جاء ذلك خلال برقيات التعزية المرفوعة من رئيس البرلمان العربي إلى رئيس جمهورية العراق ورئيس مجلس النواب رئيس الوزراء العراقي. وقال رئيس البرلمان العربي في برقيات التعزية «إننا إذ نواسيكم والشعب العراقي الشقيق في هذا المصاب الجلل، نسأل الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان ويمن على المصابين بالشفاء العاجل».