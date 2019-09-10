شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية»: 3 معارض و15 شادرًا و5 سيارات متنقلة لبيع مستلزمات المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود القلش، مدير مركز الإعلام والاتصال السياسي بمديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إنه بمناسبة استقبال العام الدراسي الجديد أطلقت الإدارة العامة لمباحث التموين معارض «أهلا مدارس» في ٣ ميادين رئيسية بالإسكندرية تحت شعار مبادرة كلنا واحد بالميادين الرئيسية للإسكندرية منها ميدان محطة مصر وميدان المنشية ومول محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر.

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وأوضح أنه تم أيضا إقامة 15 شادرًا صغيرًا بأنحاء المحافظة وتسيير ٥ سيارات متنقلة تجوب أنحاء الإسكندرية، خصوصا المناطق التي لا يوجد بها شوادر ولا معارض وهذه المعارض يوجد بها العديد من مستلزمات المدارس والدراسة من ملابس كزي مدرسي وكشاكيل وكراسات ومنتجات ورقية ومستلزمات مكتبية وكتابية بأسعار مخفضة تصل إلى ٣٠% مقارنة بمثيلاتها بالأسواق، مشيرا إلى انه تستمر هذه المعارض حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ولفت إلى أن محافظة الإسكندرية تعد رائدة قي تنظيم هذه المعارض والتي تستمر لمدة شهر كامل.

وفي سياق متصل، أصدر المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعليمات مشددة بضرورة مراقبة الأسواق ومتابعة المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفى والتأكد من حقيقة التخفيضات المطروحة لحماية المستهلك من أي تلاعب في التخفيضات ولزيادة الرواج الاقتصادى بالإسكندرية وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.