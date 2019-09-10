شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: استكمال المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع «ممشى مصر» قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة بصدد عقد اجتماع بين قيادات الوزارة واستشاري مشروع ممشى أهل مصر لبحث دراسات ورسومات المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع لاعتمادها واستكمال كافة المستندات المطلوبة لاستكمال المشروع وانهاء كافة التراخيص مع قطاع حماية النيل.

وأكد الوزير على ضرورة استيفاء كافة الأوراق والمستندات التي لم تستوفِ من جانب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخراج كافة التراخيص الخاصة ببعض المحطات المزمع إنشاؤها.

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جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدكتور علاء عبدالحليم مع وزير الرى اليوم بمقر وزارة الري بحضور المهندس علاء عبدالسلام وكيل وزارة الري بالقليوبية، والمهندس إمام محمد مدير عام الري، وصبحي محمد مدير عام الصرف، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة لبحث أوجه التعاون بين المحافظة والوزارة.

ووجه الوزير بإعداد قائمة بالاحتياجات المطلوبة من جانب الوزارة وتسليمها للمحافظة لسرعة إنجازها، كما وجه بسرعة الانتهاء من عمل البروتوكولات الخاصّة بإدارة منافع الري في ظل وجود حوالي 175 كيلومترًا مغطى من الترع والمصارف بالمحافظة والعمل على استثمارها لتحقيق أكبر عائد يتم توظيفه لتطوير الأداء والخدمات المقدمة للمواطن.

فيما عرض المحافظ خلال اللقاء على الوزير بعض الموضوعات المتعلقة بوزارة الري مثل «ممشى أهل مصر» وبعض المشروعات الصناعية والاستثمارية الأخرى التي تحتاج إلى تذليل بعض العقبات لإنجازها بالشكل المناسب وايضا أعمال الحماية لجسور ترعة الإسماعيلية.

وأشاد محافظ القليوبية بالتعاون المثمر بين وزارة الموارد المائية والرى والمحافظة، مؤكدا على استمراره بالشكل الذي يضمن تحقق أفضل خدمة للمواطن.