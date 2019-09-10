شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب المشاركة في المؤتمر الوطني الثامن للشباب (رابط التسجيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المؤتمر الوطني للشباب عن فتح باب التسجيل أمام الراغبين في حضور المؤتمر في نسخته الثامنة، والتي ستنعقد السبت المقبل في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق.

وبحسب بيان، الثلاثاء، يجري التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر وهو egyouth.com حيث ينبغي على من يريد الحصول على دعوة لحضور المؤتمر أن يقوم بتسجيل بياناته على الموقع.

ويعلن المؤتمر الوطني عن تلقي تسجيل البيانات في الفترة من 10 سبتمبر حتى 12 سبتمبر وهو موعد إنهاء فترة التسجيل.

هذا وتشهد النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب عقد جلستين رئيسيتين على مدار اليوم قبل جلسة اسأل الرئيس.

الجلستان هما جلسة «تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا» وجلسة «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع».

وستكون محاور النقاش الرئيسية في جلسة «تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا» عن استعراض تطور الإرهاب وتنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلين داعش، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، بالإضافة إلى التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.

أما جلسة «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع» فستكون محاور النقاش الأساسية فيها هي دور السوشيال ميديا في تزييف الوعي بطرق حديثة وكيف تتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي، واستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية أن ذلك جزء من حروب الجيل الرابع، بالإضافة إلى طرح تساؤل عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.

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ويقوم المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة على عدد من الجلسات النقاشية، ويعد أبرز ما في أجندة المؤتمر في نسخته الثامنة هو جلسة اسأل الرئيس والتي تم فتح باب توجيه الأسئلة عليها على الموقع الإلكتروني Askthepresident.net

وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر الذي سينعقد لمدة يوم واحد ثلاث جلسات، أبرزها جلسة «اسأل الرئيس» بالإضافة إلى جلستين أخريين.

وبدأ المؤتمر الوطني للشباب كفرصة للحوار، وتعرف أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب إطلاق مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر ٢٠١٦.

وبدأت النسخة الأولى للمؤتمر الوطني للشباب في القاهرة في شهر ديسمبر من نفس العام، ليمر بسلسلة من المؤتمرات في مختلف أقاليم مصر، كان آخرها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقد ساهم المؤتمر في خروج العديد من التوصيات، كان أبرزها تدشين منتدى شباب العالم، والذي عُقِدَ منه نسختان حتى الآن، والذي كان له العديد من التوصيات، منها تنفيذ ملتقى الشباب العربي الأفريقي.

كما كان من توصيات المؤتمر الوطني إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.