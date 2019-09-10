شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفصالها عن زوجها.. طالبة تحاول الانتحار في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنقذ عدد من المارة طالبة من محاولة الانتحار بكورنيش النيل في مدينة بني سويف، لمرورها بحالة نفسية سيئة عقب انفصالها عن زوجها بعد فترة قصيرة من الزواج.

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وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بني سويف، يفيد بتلقيه بلاغًا من مستشفى بني سويف العام بوصول «إ. م. م» 20 عاما، طالبة، مقيمة بإحدى قرى مركز بني سويف، بادعاء محاولة انتحار والحالة العامة متوسطة.

وتبين من الانتقال والفحص وسؤال الطالبة مرورها بحالة نفسية سيئة لسابقة زواجها من نجل عمها وانفصالهما عقب فترة قصيرة من الزواج، ورفض أسرتها خروجها من المنزل، فأقدمت على القفز في مجرى مياه نهر النيل من أمام بنك أبوظبي بشارع كورنيش النيل بمدينة بني سويف، في محاولة منها للانتحار قبل أن ينقذها المارة، ولم تتهم أحدا.

كما تبين أنه وبسؤال والدها ويدعى «م. ح» 52 عاما، مقيم بدائرة مركز بني سويف، عامل، أيّد مضمون أقوال ابنته ولم يتهم أحدا، وتحرر المحضر رقم 4485 إداري قسم شرطة بني سويف.