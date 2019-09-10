شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة نادي القضاة يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن.
وبحسب بيان، تقدم مجلس إدارة النادي بالتهنئة لرئيس مجلس القضاء بمناسبة العام الهجري الجديد، وقرب بدء العام القضائي الجديد.
وتمنى الجانبان لرجال القضاء المصري أطيب الأمنيات، مؤكدان ضرورة تحقيق العدالة الناجزة لشعب مصر العظيم، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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