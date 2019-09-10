شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في مصر.. برنامج وطني لإدارة المخلفات الصلبة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، إن البرنامج يأتي بقيمة 71.9 مليون يورو لأول مرة في مصر، بدعم من جهات دوليّة مانحة، بالإضافة لمشاركة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة.

وأضاف «الظنان» خلال لقاء إعلامي، أن «البرنامج يعمل في 4 محافظات، هي كفر الشيخ، وقنا، وأسيوط، والغربية»، متابعًا: «يستهدف البرنامج إعادة هيكلة قطاع المخلفات، وخلق كيان مؤسسي لتنظيم إدارة المخلفات في مصر، وإنشاء إدارات قادرة على إدارة منظومة المخلفات».

وأوضح الظنان أن قطاع المخلفات في مصر تشترك فيه مجموعة من الوزارات مثل البيئة والتنمية المحلية، متابعا: «لدينا استشاريين دوليين في المحافظات الأربع لدراسة البنية التحتية للمحافظات، بهدف تقديم الدعم الفني».